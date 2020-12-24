Стало известно, когда "Ювентус" и "Наполи" могут провести очный матч

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Стало известно, когда "Ювентус" и "Наполи" могут провести очный матч

Дата проведения матча 3-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Наполи" пока не определена.

По информации Football Italia, скорее всего, команды сыграют друг с другой только в мае.

Ситуация может измениться только в том случае, если и "Ювентус", и "Наполи" быстро вылетят из плей-офф еврокубков.

Напомним, что в октябре неаполитанцы не смогли прибыть на матч в Турин из-за вспышки коронавируса, за что им засчитали техническое поражение.

Впрочем, на этой неделе "Наполи" добился отмены "технаря". Соответствующее решение принял апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии.

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