Стало известно, когда "Ювентус" объявит о покупке де Лигта

"Ювентус" практически завершил трансфер капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

По сведениям Football Italia, официально о трансфере будет объявлено завтра, 1 июля. Стоимость сделки составит 67 миллионов евро плюс 13 миллионов в виде бонусов.

Отмечается, что де Лигт подпишет с клубом пятилетнее соглашение. Его зарплата составит 8 миллионов евро в год.

Напомним, что в борьбе за игрока "Ювентус" опередил "Барселону" и ПСЖ.

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