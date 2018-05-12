Стало известно, когда "Ювентус" объявит о трансфере Джана

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, о переходе будет объявлено после финала Лиги Чемпионов, который состоится 26 мая. Соглашение игрока с клубом истекает этим летом, поэтому он достанется "Ювентусу" совершенно бесплатно.

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет против "Реала".

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