Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева

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Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева

Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"На этой неделе все стороны будут уведомлены о дополнительных следственных действиях, а также все потерпевшие будут знакомиться с дополнительными материалами и экспертизами. Дополнительные материалы составляют более трёх томов, и чтобы все стороны ознакомились с ними, требуется время. Кроме того, нужно время для того, чтобы направить материалы дела прокурору. Планируем закончить в ближайшие две недели" - заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда, на котором рассматривается апелляция защиты футболистов.

Напомним, что сегодня адвокаты Кокорина и Мамаева пытаются оспорить продление ареста спортсменов до 8 апреля.

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