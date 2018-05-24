Стало известно, когда "Зенит" объявит имя нового тренера

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, когда будет объявлено имя нового наставника команды.

"Имя нового наставника "Зенита" узнаете на следующей неделе" - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Напомним, что основными претендентами на данный пост считаются Маурицио Сарри и Сергей Семак.

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