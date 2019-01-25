Стало известно, когда Жардим приступит к работе в "Монако"

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Стало известно, когда Жардим приступит к работе в "Монако"

Португальский тренер Леонарду Жардим в скором времени возглавит "Монако". Об этом информирует L'Equipe.

По данным издания, Жардим вернется на пост главного тренера клуба перед полуфинальным матчем Кубка французской лиги с "Генгамом", который пройдет 29 января.

Напомним, португалец тренировал "Монако" с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. В октябре 2018 года специалист был уволен. 

"Монако" в нынешнем после 21 тура занимает 19 место турнирной таблицы Лиги 1.

Не пропустите: Стали известны детали возобновления сотрудничества Жардима с "Монако"| http://soccernews.ru

 

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