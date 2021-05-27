Стало известно, когда Зидан объявит об уходе из "Реала"

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Стало известно, когда Зидан объявит об уходе из "Реала"

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан в ближайшее время подтвердит свой уход с занимаемого поста.

По информации журналиста Фабрицио Романо, это произойдёт в считанные часы. Тренер в четверг сделает совместное заявление с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

Французский специалист уже сообщил о своём окончательном решении покинуть должность всей команде и персоналу.

Напомним, что контракт Зидана с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. В минувшем сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

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