Стало известно, когда Зобнин сможет приступить к тренировкам

Генеральный директор итальянской клиники "Villa Stuart" Бруно Туркетто рассказал о ходе восстановления полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина.

"Если всё будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а ещё спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе "Спартака" - сказал Туркетто.

Напомним, что 23-летний Зобнин восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

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