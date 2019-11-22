Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.



По данным источника, каталонских клуб намерен приобрести правого и центрального защитников, а также нападающего.



В список кандидатов попали: Йозуа Киммих ("Бавария"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Никола Миленкович ("Фиорентина") и Андреас Кристенсен ("Челси"), Килиана Мбаппе (ПСЖ), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

"Барселона" является лидером в турнирной таблице Примеры.

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