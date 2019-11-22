Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года
Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонских клуб намерен приобрести правого и центрального защитников, а также нападающего.
В список кандидатов попали: Йозуа Киммих ("Бавария"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Никола Миленкович ("Фиорентина") и Андреас Кристенсен ("Челси"), Килиана Мбаппе (ПСЖ), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") и Лаутаро Мартинес ("Интер").
"Барселона" является лидером в турнирной таблице Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6