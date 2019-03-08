Стало известно, кого хочет приобрести "Реал" этим летом

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Стало известно, кого хочет приобрести "Реал" этим летом

Стало известно, кого кочет приобрести мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Руководство команды составило список позиций, которые необходимо усилить, утверждает Marca.

"Реал" в поисках футболистов, которые в будущем смогут заменить Рафаэля Варана, Альваро Одриосолу, Марко Асенсио, Тони Крооса, Иско и Гарета Бэйла.

Список трансферный целей: 

1. Центральный защитник

2. Левый защитник

3. Два хавбека

4. Нападающий.

Мадридский клуб хочет найти необходимых игроков раньше открытия летнего трансферного рынка.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

А еще: СМИ: Моуринью в скором времени возглавит "Реал"| http://soccernews.ru

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