Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с главными трансферными целями на это лето.

Ранее "красные дьяволы" купили защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссака. Теперь же клуб нацелился на полузащитника Бруну Фернандеша, играющего в "Спортинге", и хавбека "Нюкасла" Шон Лонгстаффа, передает ESPN FC.

Кроме того, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотел бы видеть в клубе Сауль Ньигеса из "Атлетико" и Юри Тилеманса из "Монако".

В минувшем сезоне "МЮ" занял 6 место в АПЛ. В сезоне-2019/20 команда будет играть в Лиге Европы.

А еще: Юный фанат "МЮ": "Все игроки нашей команды - мусор"| http://soccernews.ru