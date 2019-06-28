Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешшон лонгстаффтрансферы

Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с главными трансферными целями на это лето. 

Ранее "красные дьяволы" купили защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссака. Теперь же клуб нацелился на полузащитника Бруну Фернандеша, играющего в "Спортинге", и хавбека "Нюкасла" Шон Лонгстаффа, передает ESPN FC.

Кроме того, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотел бы видеть в клубе Сауль Ньигеса из "Атлетико" и Юри Тилеманса из "Монако". 

В минувшем сезоне "МЮ" занял 6 место в АПЛ. В сезоне-2019/20 команда будет играть в Лиге Европы.

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