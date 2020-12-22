Стало известно, кого РПЛ планирует выдвинуть в исполком РФС

СМИ узнали список кандидатов от РПЛ на выдвижение в исполнительный комитет РФС.

По информации "РБ-Спорт", лига готова делегировать шестерых функционеров:

- Сергея Галицкого (владелец "Краснодара");

- Евгения Гинера (президент ЦСКА);

- Анатолия Мещерякова (председатель совета директоров "Локомотива");

- Юрия Соловьёва (председатель совета директоров "Динамо");

- Бориса Ротенберга (владелец "Сочи");

- Леонида Федуна (владелец "Спартака").

Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных только трое в итоге попадут в исполком РФС. Кроме них по должности в комитет пройдёт президент РПЛ Сергей Прядкин.

Общее собрание клубов Премьер-лиги запланировано на сегодня. На нём и будет решаться вопрос выдвижения.

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