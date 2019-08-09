Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека

Теги спартак москвастрасбурибраима сиссоко

Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека

"Спартак" определил главного кандидата на позицию опорного хавбека.

Как сообщает Sport24, им стал 21-летний полузащитник "Страсбура" Ибраима Сиссоко. Отмечается, что сделка может быть завершена уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне на счету молодого француза три забитых мяча и два ассиста в 35 матчах.

Видимо о Сиссоко и говорил Нобель Арустамян в своем последнем интервью.

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