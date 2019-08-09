Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека

"Спартак" определил главного кандидата на позицию опорного хавбека.

Как сообщает Sport24, им стал 21-летний полузащитник "Страсбура" Ибраима Сиссоко. Отмечается, что сделка может быть завершена уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне на счету молодого француза три забитых мяча и два ассиста в 35 матчах.

Видимо о Сиссоко и говорил Нобель Арустамян в своем последнем интервью.

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