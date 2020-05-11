Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны"

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Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны"

"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры по трансферу хавбека Миралема Пьянича, пишет Diario Sport.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали четырехлетний контракт.

Известно, что Пьянич ради "Барселоны" отказал "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Рыночная стоимость 30-летнего хавбека - 52 миллиона евро.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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Комментарии

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lesnovsky

Все бегут от конченного и эгоистичного замыкалду... Рабье, теперь вот Пьянич... Кто следующий?... Возможно, Дибала... А может проще было одну португальскую суку убрать... И сразу стала бы старая синьора молодой... По игре так точно..

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