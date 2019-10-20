Стало известно, кто будет автором гимна Евро-2020
Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс станет автором гимна Евро-2020.
"С гордостью сообщаю, что я записал официальный гимн Евро-2020. Не могу дождаться, когда смогу продемонстрировать его всем", - написал Гаррикс в своем твиттере.
Отметим, что 23-летний музыкант трижды признавался лучшим диджеем мира по версии журнала DJ Magazine.
Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Напомним, что сборная России досрочно оформила себе путевку в финальную часть турнира.
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