Стало известно, кто будет готовить сборную Польши к матчу против России

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Стало известно, кто будет готовить сборную Польши к матчу против РоссииФото: инстаграм Навалки

Экс-тренер сборной Польши Адам Навалка снова возглавит национальную команду.

По сведениям Sport.pl, 64-летний специалист согласился вернуться в сборную, однако с условием, что он сможет уйти после стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, что в первом стыковом матче полякам предстоит сыграть против России. Игра запланирована на 24 марта 2022 года.

Навалка уже возглавлял сборную Польши с 2013 по 2018 год. С 2019 года он не занимался тренерской деятельностью.

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