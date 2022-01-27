Стало известно, кто будет капитаном сборной Аргентины вместо Месси

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Стало известно, кто будет капитаном сборной Аргентины вместо Месси

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Журналист Рой Немер рассказал, кто получит капитанскую повязку сборной Аргентины в ближайших матчах.

Напомним, что постоянный капитан "альбиселесте" Лионель Месси пропустит игры с Чили и Колумбией из-за последствий коронавируса.

Вместо форварда ПСЖ капитаном аргентинцев будет полузащитник Анхель Ди Мария.

28 января сборная встретится с Чили, а 2 февраля – с Колумбией в рамках квалификации ЧМ-2022.

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