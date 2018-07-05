Стало известно, кто будет капитаном сборной Бразилии в матче с Бельгией

Стало известно, кто будет капитаном сборной Бразилии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Бельгии.

Как сообщает L’Equipe, главный тренер "селесао" Тите решил продолжить политику ротации обладателей капитанской повязки. На этот раз чести получить этот статус удостоен защитник Миранда.

Ранее капитанами "пентакампеоне" на текущем мундиале были Марсело и Тиаго Силва.

Матч Бразилия - Бельгия состоится 6 июля в Казани.

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