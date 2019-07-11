Стало известно, кто будет на обложке PES 2020

Теги лионель мессисерж гнабрискотт мактоминей

Стало известно, кто будет на обложке PES 2020

Известный разработчик игр Konami объявил о том, кто попадет на обложку Pro Evolution Soccer 2020.

Сообщается, что на обложке новой игры будет капитан "Барселоны" Лионель Месси, хавбек "Баварии" Серж Гнабри и Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед". Также может быть добавлен еще один футболист, которого компания имеет право не объявлять.  

Выход PES 2020 состоится 10 сентября. Игра будет доступна на PC, Xbox и PlayStation 4.

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