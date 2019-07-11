Стало известно, кто будет на обложке PES 2020
Известный разработчик игр Konami объявил о том, кто попадет на обложку Pro Evolution Soccer 2020.
Сообщается, что на обложке новой игры будет капитан "Барселоны" Лионель Месси, хавбек "Баварии" Серж Гнабри и Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед". Также может быть добавлен еще один футболист, которого компания имеет право не объявлять.
Выход PES 2020 состоится 10 сентября. Игра будет доступна на PC, Xbox и PlayStation 4.
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|О
|1
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
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|20
|Хаддерсфилд Таун
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|16