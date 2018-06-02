Стало известно, кто будет основным голкипером сборной Англии на ЧМ-2018

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт выбрал первого номера на матчи ЧМ-2018.

Как сообщает Mirror, основным голкипером "трех львов" будет Джордан Пикфорд из "Эвертона". Напомним, что в заявку еще вошли Джек Батленд и Ник Поуп.

В прошедшем сезоне Пикфорд провел 38 игр, из которых в 10 отстоял на ноль.

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