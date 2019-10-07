Стало известно, кто будет помощником Тедеско в "Спартаке"

Несколько дней назад стало известно, что новым тренером "Спартака" станет Доменико Тедеско. Sport24 сообщает, что его помощником будет экс-игрок сборной Германии Андреас Хинкель, который работает на данный момент в системе "Штутгарта".

Ранее сообщалось, что контракт Тедеско будет рассчитан до лета 2022 года, а зарплата нового наставника "Спартака" составит 1,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, в конце сентября 2019 года пост главного тренера московского клуба покинул Олег Кононов. После 12 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице.

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