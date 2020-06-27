Стало известно, кто будет представлять Германию в следующем сезоне еврокубков

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундборуссия менхенгладбахрб лейпциг

Стало известно, кто будет представлять Германию в следующем сезоне еврокубков

Завершился сезон в немецкой Бундеслиге.

В следующем сезоне Лиги Чемпионов Германию будут представлять "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и менхенгладбахская "Боруссия".

Прямая путевка в Лигу Европы досталась "Байеру" и "Хоффенхайму". "Вольфсбург" будет играть в отборочном раунде.

Отметим, что "Фортуна" и "Падерборн" вылетели во вторую Бундеслигу, а "Вердер" ожидают плей-офф игры на вылет.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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