Стало известно, кто будет представлять Германию в следующем сезоне еврокубков

Завершился сезон в немецкой Бундеслиге.

В следующем сезоне Лиги Чемпионов Германию будут представлять "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и менхенгладбахская "Боруссия".

Прямая путевка в Лигу Европы досталась "Байеру" и "Хоффенхайму". "Вольфсбург" будет играть в отборочном раунде.

Отметим, что "Фортуна" и "Падерборн" вылетели во вторую Бундеслигу, а "Вердер" ожидают плей-офф игры на вылет.

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