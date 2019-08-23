Стало известно, кто будет представлять сборную звезд АПЛ в прощальном матче Компани

Теги венсан компанигари невиллрайан гиггзробин ван перси

Стало известно, кто будет представлять сборную звезд АПЛ в прощальном матче Компани

Венсан Компани проведет прощальный матч, в котором легенды "Манчестер Сити" сыграют против сборной звезд АПЛ.

Как сообщает сайт "горожан", сборную звезд АПЛ представят Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Никки Батт, Майкл Каррик, Райан Гиггз, Робин ван Перси, Секс Фабрегас, Эмил Хески и Рафаэл ван дер Варт.

Наставником команды выступит тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.  

Игра состоится 11 сентября на "Этихаде".

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