Стало известно, кто будет представлять сборную звезд АПЛ в прощальном матче Компани
Венсан Компани проведет прощальный матч, в котором легенды "Манчестер Сити" сыграют против сборной звезд АПЛ.
Как сообщает сайт "горожан", сборную звезд АПЛ представят Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Никки Батт, Майкл Каррик, Райан Гиггз, Робин ван Перси, Секс Фабрегас, Эмил Хески и Рафаэл ван дер Варт.
Наставником команды выступит тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Игра состоится 11 сентября на "Этихаде".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0