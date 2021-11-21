Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матча

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об увольнении главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

В официальном заявлении пресс-службы клуба сказано, что временным тренером команды будет Майкл Кэррик.

Отмечается, что руководство будет искать тренера, который согласится возглавить "Юнайтед" до конца сезона.

В ближайших матчах "МЮ" сыграет с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов (23 ноября) и "Челси" в АПЛ (28 ноября).

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