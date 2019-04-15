Стало известно, кто будет судить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Стало известно, кто будет обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов "Порту" - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Об этом сообщает УЕФА.

Команды встретятся 17 апреля.

Матч "Порту" - "Ливерпуль" будет судить голландская бригада во главе с Данни Маккели. Его помощниками стали Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный судья - Тасос Сидиропулос.



Встречу "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" обслужат турецкие арбитры во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистировать ему будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный судья - Артур Диаш.

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