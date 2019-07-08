Стало известно, кто будет вторым вратарём "Реала" в следующем сезоне
Тренерский штаб мадридского "Реала" сделал выбор между Андреем Луниным и Лукой Зиданом, сообщает Marca.
По сведениям издания, вторым вратарём "бланкос" в сезоне 2019/20 будет украинец, который провёл последний год в аренде в "Леганесе".
Что касается Зидана-младшего, то его ждёт аренда. На 21-летнего футболиста претендует "Фуэнлабрада".
А первым номером "Реала" ожидаемо станет бельгиец Тибо Куртуа.
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