Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса"
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед настоял на том, чтобы Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера команды. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, функционер вместе со спортивным директором Фабио Паратичи не хотели больше видеть Аллегри у руля туринского клуба. Недвед выдвинул ультиматум президенту: "Если Аллегри останется, я уйду".
Напомним, у Недведа и Аллегри не совпадали мнения по поводу трансферной политики клуба.
Вчера, 17 мая, тренер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.
51-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии, а также дважды Суперкубок страны.
А еще: Аллегри: "Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но уверен, это будет великий тренер"
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|36
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|2
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|36
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|Интер Милан
|36
|66
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|Аталанта
|36
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|Милан
|36
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|Рома
|36
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|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
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|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
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|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15