Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"

Появились некоторые подробности назначения Марко Николича на пост тренера "Локомотива".

Как сообщает "Чемпионат", посредниками этого назначения были агенты Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович.

Напомним, что Николич подписал с клубом контракт по схеме "2+1". Его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

На посту тренера Николич сменил Юрия Семина, возглавляющего клуб с 2016 года.

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