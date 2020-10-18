Стало известно, кто из игроков "Барселоны" согласился пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса

Стало известно, кто из игроков "Барселоны" согласился пойти на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Catalunya Radio.



Ими стали Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле.



По данным источника, остальные игроки "сине-гранатовых" заявили, что не готовы пойти на снижение оклада на 30%. Отметим, "Барселона" просит лишь отсрочить выплату зарплаты, пока экономическая ситуация не стабилизируется.



После 4 туров Примеры "Барселона" занимает 9 место в турнирной таблице.

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