Стало известно, кто из игроков "Барселоны" выступал за то, чтобы не играть матч против "Лас-Пальмаса"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике выступал за то, чтобы его команда не выходила на вчерашний матч против "Лас-Пальмаса".

Как информирует испанская пресса, свое решение 30-летний бек объяснил событиями, которые происходили в Каталонии, где власти страны путем использования силы пытались помешать проведению референдума о независимости региона.

Напомним, Вальверде уже разочаровался в одном из новичков "Барселоны". | soccernews.ru