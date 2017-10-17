Стало известно, кто из игроков "Реала" получает при Зидане больше всех игрового времени
Стало известно, кто из игроков мадридского "Реала" получает больше всех игрового времени, после того как команду возглавил Зинедин Зидан.
Как сообщает Opta, при французском специалисте ключевым игроком "сливочных" стал немецкий хавбек Тони Кроос.
Уточняется, что Кроос сыграл при Зидане в 82 матчах, проведя на поле 7072 минуты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1