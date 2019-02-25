Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы

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Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory огласил рейтинг футболистов из топ-5 европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Лига 1, Бундеслига), которые активно пользуются дриблингом.

В голосовании участвовали те, кто провел на поле 1 800 минут (1 500 для Бундеслиги, где команд 18, а не 20). Лидером станет тот, кто больше всех тратит время на успешный дриблинг. 

Первым стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, у игрока один успешный дриблинг за каждые 19,2 минуты, проведенных на поле. Вторым стал - полузащитник "Ниццы" Аллан Сен-Максимена - 19,8.  На третьем месте - игрок "Челси" Эден Азар - 21.

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