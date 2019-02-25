Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы
Исследовательский центр CIES Football Observatory огласил рейтинг футболистов из топ-5 европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Лига 1, Бундеслига), которые активно пользуются дриблингом.
В голосовании участвовали те, кто провел на поле 1 800 минут (1 500 для Бундеслиги, где команд 18, а не 20). Лидером станет тот, кто больше всех тратит время на успешный дриблинг.
Первым стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, у игрока один успешный дриблинг за каждые 19,2 минуты, проведенных на поле. Вторым стал - полузащитник "Ниццы" Аллан Сен-Максимена - 19,8. На третьем месте - игрок "Челси" Эден Азар - 21.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19