Стало известно, кто может сменить Божовича в "Крыльях Советов"

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Стало известно, кто может сменить Божовича в "Крыльях Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в скором времени покинет команду, сообщает "Матч ТВ".

По данным источника, решение об отставке специалиста уже принято. Его место может занять тренер Андрей Талалаев. Последним клубом, в котором он работал, были "Химки".

Стоит отметить, что немедленно разорвать контракт с Божовичем клубу мешает большая сумма отступных, которую "Крылья" должны заплатить в случае досрочного разрыва контракта. Данный вопрос вынесли на Совет директоров клуба.

Напомним, "Крылья" после 23 туров РПЛ занимают последнее место в РПЛ.

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