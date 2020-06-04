Стало известно, кто может стать спортивным директором "Локомотива"

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Стало известно, кто может стать спортивным директором "Локомотива"

Московский "Локомотив" рассматривает кандидатуру Юрия Белоуса на пост спортивного директора клуба.

По информации "Рейтинга Букмекеров", 59-летний функционер часто бывает в офисе "железнодорожников", где регулярно общается с гендиректором Василием Кикнадзе.

Напомним, что в "Локомотиве" уже полтора года нет спортивного директора. Ранее эту должность занимал немец Эрик Штоффельсхаус.

Белоус работал в столичном клубе с 2010 по 2011 год. Он был вице-президентом в период правления Ольги Смородской.

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