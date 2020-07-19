Стало известно, кто может возглавить "Барселону"

Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт может возглавить каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игроки "сине-гранатовых" одобрили идею о возможном назначении специалиста. Руководство клуба считает, что тренер подойдет "Барселоне".

Стоит отметить, что Клювейт сыграл важную роль в адаптации полузащитника Френки де Йонга, перешедшего в каталонский клуб прошлым летом.

Нидерландец выступал за "Барселону" будучи футболистом с 1998 по 2004 год.

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