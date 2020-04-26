Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"

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Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"

Итальянский тренер Лучано Спаллетти может возглавить "Ньюкасл". Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, новое руководство клуба, которое в скором времени купит команду, хочет видеть 61-летнего специалиста на посту главного тренера.

Последним местом работы Спаллетти был "Интер", который он покинул в 2019 году.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" могут возглавить Маурисио Почеттино или Массимилано Аллегри.

А еще: В "Интере" объяснили, почему клуб не расторг контракт со Спаллетти| http://soccernews.ru
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