Стало известно, кто может заменить Рамоса в "Реале"

Теги серхио рамосреал мадридвирджил ван дейкматтейс де лигткалиду кулибали

Стало известно, кто может заменить Рамоса в "Реале"

"Реал" занимается поиском замены капитана Серхио Рамоса. Об этом пишет As.

Ранее сообщалось, что Рамос сообщил клубу о том, что скорее всего покинет команду в скором времени.

По данным источника, на замену 33-летнему испанцу рассматривается игрок "Наполи" Калиду Кулибали, капитан "Аякса" Маттейса де Лигта, на которого претендует "Барселона" и футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Общая цена всех этих футболистов около 200 миллионов евро. 

В текущем сезоне Рамос играл в 42 матчах, забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.

А еще: Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Краснодар подписал футболиста уровня ЛЧ, но станет ли он основным в клубе? Все, что нужно знать о Юнесе Намли

Краснодар подписал футболиста уровня ЛЧ, но станет ли он основным в клубе? Все, что нужно знать о Юнесе Намли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов