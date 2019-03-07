Стало известно, кто может занять пост главного тренера "Ромы"
Сегодня, 7 марта, стало известно, что главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо отправлен в отставку. Руководство команды считает, что заменить его сможет экс-наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери, утверждает Sky Sport Italia.
Кроме того, римляне также рассматривают экс-тренера ПСЖ Лорана Блана и Пауло Скоулза.
Вчера, римский клуб проиграл "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов и вышла из турнира.
"Рома" с 44 баллами располагается на 5 месте турнирной таблицы в Серии А.
А еще: Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
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