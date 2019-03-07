Стало известно, кто может занять пост главного тренера "Ромы"

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Стало известно, кто может занять пост главного тренера "Ромы"

Сегодня, 7 марта, стало известно, что главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо отправлен в отставку. Руководство команды считает, что заменить его сможет экс-наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери, утверждает Sky Sport Italia.

Кроме того, римляне также рассматривают экс-тренера ПСЖ Лорана Блана и Пауло Скоулза.

Вчера, римский клуб проиграл "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов и вышла из турнира.

"Рома" с 44 баллами располагается на 5 месте турнирной таблицы в Серии А.

А еще:  Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо| http://soccernews.ru

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