Стало известно, кто обслужит финал Кубка России

Теги локомотив москвакрылья советов

Стало известно, кто обслужит финал Кубка РоссииФото: РФС

РФС определился с судейской бригадой на финал Кубка России.

Главным арбитром назначен Сергей Иванов. Ему ассистировать будут - Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин. Четвертым арбитром будет Станислав Васильев, резервным ассистентом судьи - Арам Петросян.

За ВАР будет отвечать Василий Казарцев, за АВАР - Антон Аверьянов, инспектор - Николай Левников.

Напомним, что финальный матч кубка между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.

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