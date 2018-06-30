Стало известно, кто обслужит матч Бельгия - Япония

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Стало известно, кто обслужит матч Бельгия - Япония

ФИФА объявила имя судьи, который обслужит игру Бельгия - Япония.

Главным арбитром назначен сенегалец Маланг Дьедиу. Его помощниками станут Джибриль Камара и Эль-Хаджи Малик Самба, резервным судьей - Бакари Папа Гассама.

Игра между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля.

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