Стало известно, кто обслужит матч "Брюгге" - "Зенит" в Лиге Чемпионов
Голландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Брюгге" - "Зенит".
Ассистентами главного арбитра выступят Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, резервный судья - Аллард Линдхаут. ВАР - Деннис Хиглер, АВАР - Бас Нейхейс.
Отметим, Гезюбююк уже работал с петербургского командой. Он обслуживал матч группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" (1:1).
Матч "Брюгге" - "Зенит" пройдет 2 декабря. Начало- в 23:00 (мск).
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