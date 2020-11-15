Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия

Матч 6-го тура Лиги наций Россия - Сербия обслужит бригада арбитров под руководством поляка Даниэля Стефанского.

Его ассистентами выступят Марчин Бонек и Давид Голис, резервный судья - Дамиан Силвестжак.

Встреча состоится в Белграде 18 ноября.

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