Стало известно, кто поборется за звание лучшего молодого футболиста РПЛ 2019 года
Стали известны имена номинантов на награду лучшему молодому футболисту РПЛ 2019 года.
Напомним, что за награду "Первая пятерка" борются футболисты не старше 21 года, которые сыграли не менее половины матчей своей команды в РПЛ. Также будут учитываться успехи игроков в еврокубках и на международной арене.
Так, в список претендентов попали Даниил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Спартак" - "Арсенал"), Александр Максименко ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Николай Рассказов ("Спартак") и Даниил Уткин ("Краснодар").
В прошлом году награда досталась полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14