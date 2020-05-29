Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Владельцы абонементов получат приоритетное право на посещение игр РПЛ.

По сведениям РБК, "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА не смогут провести на стадион всех владельцев абонементов, так как их более 5 тысяч.

Кроме того, РФС и РПЛ хотят допускать на стадионы не только ТВ-журналистов, но и работников других СМИ. Они будут входить в общий процент зрителей, находящихся на матче.

В то время как полицейские, скорее всего, не будут включены в общий процент. Во время игры болельщики должны будут соблюдать дистанцию.

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