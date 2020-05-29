Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ
Владельцы абонементов получат приоритетное право на посещение игр РПЛ.
По сведениям РБК, "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА не смогут провести на стадион всех владельцев абонементов, так как их более 5 тысяч.
Кроме того, РФС и РПЛ хотят допускать на стадионы не только ТВ-журналистов, но и работников других СМИ. Они будут входить в общий процент зрителей, находящихся на матче.
В то время как полицейские, скорее всего, не будут включены в общий процент. Во время игры болельщики должны будут соблюдать дистанцию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20