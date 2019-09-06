Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера АПЛ в августе

Теги хосеп гвардиолаюрген клоппрой ходжсонбрендан роджерс

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера АПЛ в августе

Названы претендент на звание лучшего тренера чемпионата Англии по итогам августа.

За звание стать лучшем будут бороться Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас") и Брендан Роджерс ("Лестер").

"Горожане" трижды выиграли и один раз сыграл вничью, "Ливерпуль" победил во всех четырех встречах, "Кристал Пэлас" дважды победил, по одному разу сыграл вничью и проиграл. В активе "Лестера" две победы и две ничьи.

А еще: Гвардиола определил приоритетную цель для "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно| http://soccernews.ru
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