Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе все еще хочет стать игроком мадридского "Реала" этим летом.

Он ответил отказом на все предложения парижского гранда о продлении соглашения и ясно дал понять руководству клуба о своем желании уйти из клуба.

Как сообщает Marca, "Реал", несмотря на явный интерес к нападающему, отказался от услуг агентов и посредников при переговорах.

По информации источника, "сливочные" не совершали никаких официальных запросов в ПСЖ, а обсуждать сделку будут напрямую президент королевского клуба Флорентино Перес и Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара и владелец парижан.

Отмечается, что именно Аль Тани будет принимать окончательное решение о будущем Мбаппе, и в случае его одобрения продажи игрока, "Реал" сможет начать переговоры.

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