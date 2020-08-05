Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам июля

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Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам июля

Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ в июле. Им стал хавбек "Вест Хэма" Майкл Антонио.

В прошлом месяце футболист забил 8 голов в 7 матчах. Во встрече 35-го тура с "Норвичем" Антонио забил четыре гола.

За право стать лучшим также боролись ​​​​Оливье Жиру ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Ника Поупа ("Бёрнли"), Кристиан Пулишич ("Челси") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

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