Стало известно, кто признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

УЕФА в официальном твиттере назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

По итогам голосования им стал 33-летний капитан "Атлетико" Диего Годин, который забил гол в первом матче 1/8 финала с "Ювентусом" (2:0).

Футболист опередил полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, защитника "Лиона" Джейсона Денайера и хавбека "Баварии" Тьяго Алькантара.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта на стадионе "Ювентус". Начало - в 23:00 (мск).

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