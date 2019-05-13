Стало известно, кто рассудит финальный матч Лиги Европы
Назначены арбитры на финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".
Главным судьей назначен итальянец Джанлука Рокки.
Помогать ему будут Филиппо Мели, Лоренцо Манганелли. Видеоассистент VAR - Массимилиано Иррати.
Встреча "Челси" - "Арсенал" пройдет 29 мая в Баку. Начало - в 22:00 мск.
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