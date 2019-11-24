Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер"

Назначена бригада арбитров на матч 5-го тура Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер".

Встречу рассудит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным арбитром назначен Дэвид Кут. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Крис Кавана и Ли Беттс.

Встреча "Локомотива" и "Байера" состоится 26 ноября в Москве. У обеих команд по три балла в группе D.

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