Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер"

Теги локомотив москвабайер леверкузен

Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер"

Назначена бригада арбитров на матч 5-го тура Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер".

Встречу рассудит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным арбитром назначен Дэвид Кут. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Крис Кавана и Ли Беттс.

Встреча "Локомотива" и "Байера" состоится 26 ноября в Москве. У обеих команд по три балла в группе D.

Не пропустите: Крыховяк признан лучшим футболистом матча "Тамбов" - "Локомотив"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лэмпард создал Гвардиоле большие проблемы - у Пепа серьезные неприятности с составом: разбираем матч между "Ман. Сити" и "Челси"

Лэмпард создал Гвардиоле большие проблемы - у Пепа серьезные неприятности с составом: разбираем матч между "Ман. Сити" и "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Ростов Ростов 17 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
9 Оренбург Оренбург 17 19
10 Урал Урал 16 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов